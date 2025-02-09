Враг продвинулся возле Запорожья — Deep State

В ночь на 9 февраля 2025 года обновлена карта боевых действий на фронте.

Об этом информирует аналитический канал Deep State.

"Враг продвинулся возле Запорожья, Зеленовки и Андреевки", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Путин хочет забрать Донбасс и Запорожье. В частности, что касается залежей титана, то они на востоке, но больше всего их на севере страны. По словам главы государства, понятно, почему оккупационные войска в 2022-м наступали, в частности, с территории Беларуси на Киевщину и Житомирщину.

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