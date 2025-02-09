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Астрологический прогноз на 9 февраля

Астрологический прогноз на 9 февраля

Сердце - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела – результат будет, мягко говоря, неудовлетворительным. Нельзя также принимать важные решения и общаться с любимыми людьми – ссора может привести к серьезным последствиям. 

Символ дня: Сердце. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и проходят без осложнений, тем не менее, необходимо сразу же обращаться к врачу. 

Питание дня: из рациона необходимо исключить мясо – особенно жареное, копчености и алкоголь. 

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются течение семи дней. 

Табу дня: разбитая посуда станет плохо приметой. 

Цитата дня: «Меняйте ваши мнения и сохраняйте ваши принциы: меняйте листья, сохраняйте корни» (Виктор Гюго). 

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