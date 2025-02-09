Астрологический прогноз на 9 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела – результат будет, мягко говоря, неудовлетворительным. Нельзя также принимать важные решения и общаться с любимыми людьми – ссора может привести к серьезным последствиям.
Символ дня: Сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и проходят без осложнений, тем не менее, необходимо сразу же обращаться к врачу.
Питание дня: из рациона необходимо исключить мясо – особенно жареное, копчености и алкоголь.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются течение семи дней.
Табу дня: разбитая посуда станет плохо приметой.
Цитата дня: «Меняйте ваши мнения и сохраняйте ваши принциы: меняйте листья, сохраняйте корни» (Виктор Гюго).
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