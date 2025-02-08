9 февраля — какой церковный праздник, почему достижения детей нельзя преуменьшать в этот день

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 февраля, в православном календаре день памяти святого мученика Никифора. Святой мученик Никифор жил в III веке в Сирийской Антиохии. Его история тесно связана с пресвитером Саприкием, с которым он был сначала в дружеских отношениях, но затем между ними возникла рознь.

Никифор и Саприкий были близкими друзьями, но из-за какой-то ссоры разошлись. Никифор, осознав грех вражды, не раз пытался примириться, но Сапрыкий оставался непоколебимым и не желал прощать.В этот период в Римской империи начались преследования христиан по приказу императора Валериана (253-260 гг.). Саприкия схватили и заставляли отречься от веры, но он твердо признавал Христа. За это его приговорили к смертной казни из-за усечения мечом.

Когда Саприкия вели на казнь, Никифор снова бросился к нему, умолял простить его ради Христа. Но Сапрыкий, несмотря на то, что уже был готов умереть за веру, остался жестоким сердцем и не простил Никифора.Через мгновение до казни Сапрыкий, исполненный гордыни, испугался смерти и отрекся от Христа, попросив пощады. Палач отпустил его. Тогда Никифор, увидев отступничество Саприкия, сам исповедовал веру и добровольно принял мученическую смерть.

Приметы 9 февраля

Народные приметы 9 февраля / Фото: Unsplash

Мороз ударил — холода еще долго будут продолжаться.

Свиньи беспокойны – ждите ухудшения погодных условий.

Стекло запотело — идет оттепель.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается поднимать с земли какие-либо предметы, ведь на них может быть порча. Нельзя умалять заслуги и достижения детей, иначе они прекратят стараться и идти к цели.

Что можно делать завтра

У крестьян начинались трудные времена, когда запасы могли подходить к концу, поэтому мужчины часто ездили на ярмарки, чтобы докупить продуктов. Также в древности занимались изготовлением обуви, которую позже украшали по традициям региона, где проживали.

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