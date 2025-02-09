Трамп поговорив з Путіним телефоном - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні, сказав він в інтерв’ю New York Post на борту Air Force One у п’ятницю.

"Краще б я не казав", — відповів Трамп на запитання, скільки разів розмовляли два лідери.

Але він вважає, що Путіну "не байдуже" на вбивства на полі бою.

"Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди. Молоді, молоді, гарні люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони – і без причини", - додав Трамп.

Війни в Україні "ніколи б не сталося", якби він був президентом у 2022 році, - зазначив Трамп.

"У мене завжди були хороші стосунки з Путіним. Байден був соромом для нашої нації. Повне збентеження", - зауважив американський президент.

Традиційно Трамп нагадав, що у нього є конкретний план припинення війни.

"Я сподіваюся, що це швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією клятою справою", - резюмував він.

Нагадаємо, план Трампа щодо завершення війни в Україні може стати великим сюрпризом. Але немає жодних гарантій, що Путін погодиться на умови Трампа. Тим паче, що все, що сьогодні про них відомо – це лише припущення.

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