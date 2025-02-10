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Шольц ответил, почему Украина не может стать членом НАТО

Шольц ответил, почему Украина не может стать членом НАТО

Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Канцлер надеется на переговоры России и Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса.

Об этом он сказал во время дебатов с кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцом, сообщает Deutsche Welle.

По словам действующего канцлера, членство Украины в НАТО "не состоится в ближайшее время", поскольку США отклонили это предложение.

Вместе с тем, Шольц выразил надежду, что приход к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа ускорит переговоры между Киевом и Москвой.

"Было бы очень хорошо, если бы эта война закончилась", – заявил политик.

В свою очередь, его оппонент Фридрих Мерц подчеркнул, что в настоящее время Украина не может стать членом Альянса, потому что "НАТО не принимает членов, которые сейчас находятся в войне". В то же время он назвал предоставление стране статуса кандидата в ЕС "правильным шагом".

Напомним, ранее Олаф Шольц назвал "неуместными" разговоры о миротворцах в Украине. По его словам, такая позиция предполагает, что Киев не вернет все оккупированные Россией территории.

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