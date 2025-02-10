Шольц відповів, чому Україна не може стати членом НАТО

Канцлер сподівається на переговори Росії та України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчий час Україна не зможе стати членом Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав під час дебатів з кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцом, повідомляє Deutsche Welle.

За словами чинного канцлера, членство України в НАТО "не відбудеться найближчим часом", оскільки США відхилили цю пропозицію.

Разом з тим Шольц висловив сподівання, що прихід до влади в Сполучених Штатах Дональда Трампа прискорить переговори між Києвом і Москвою.

"Було б дуже добре, якби ця війна закінчилася", - заявив політик.

Своєю чергою, його опонент Фрідріх Мерц наголосив, що наразі Україна не може стати членом Альянсу, бо "НАТО не приймає членів, які зараз перебувають у війні". Водночас він назвав надання країні статусу кандидата в ЄС "правильним кроком".

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц назвав "недоречними" розмови про миротворців в Україні. З його слів, така позиція передбачає, що Київ не поверне всі окуповані Росією території.

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