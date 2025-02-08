"Взаимодействие это не переговоры": чего ждать от встречи Трампа с Путиным

Путин рассматривает переговоры лишь как средство "получить все, что он хочет".

Кремлевский диктатор Владимир Путин, похоже, надеется что президент США Дональд Трамп подорвет сплоченность Европы и ее решительность по вопросу военной помощи Украине. Назвав недавно европейских лидеров "собачонками Трампа", он заявил, что они скоро будут "сидеть послушно у ног своего хозяина и мило вилять хвостами", потому что президент США быстро наведет порядок благодаря своему "характеру и настойчивости".

Об этом пишет AP News.

Издание отмечает, что Трамп хвастается своим мастерством заключения сделок, но Путин не откажется так просто от того, что он считает исконными землями России в Украине, и не упустит шанс наказать Запад и подорвать его альянсы и безопасность, вынудив Киев придерживаться политики нейтралитета.

"На Западе откуда-то взялась идея, что Путину важно достичь соглашения и положить конец всему. Это не так", — сказал журналистам научный директор дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

По мнению Лукьянова, которого в РФ считают "авторитетным экспертом" по внешнеполитическим целям, "большой вопрос" заключается в том, что произойдет, когда Путина не станет.

Трамп, похоже, хочет оставить после себя наследие миротворца и лидера, который "сделал Америку великой".

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"Но история не будет благосклонна к нему, если он станет тем человеком, который все это раздаст", – отметил Ким Даррох, екс-посол Великобритании в США.

В то же время бывшая представительница НАТО Оана Лунгеску заявила, что любая сделка по Украине в пользу Кремля станет сигналом "слабости Америки".

По словам бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё, который принимал в Хельсинки Трампа и Путина в 2018 году, они "не очень похожи". Финский политик считает Путина "системным" мыслителем, а Трампа – бизнесменом, принимающим "быстрые" решения.

"Это может привести к столкновению, поскольку Трамп хочет быстрого разрешения войны, в то время как Путин стремится к более медленному решению, которое укрепит его военные позиции и ослабит как Киев, так и политическую волю Запада", – говорится в статье.

По мнению Бориса Бондарева, бывшего российского дипломата в Женеве, покинувшего свой пост после начала вторжения России в Украину, Путин надеется, что Трампу "станет скучно" или он отвлечется на другую проблему.

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Другой дипломат, екс-посол Великобритании в России Лори Бристоу также скептически оценивает перспективы предстоящей встречи президентов США и РФ.

"Взаимодействие — это не то же самое, что переговоры. Стратегия России такова: что мое, то мое, а что ваше — предмет переговоров", – отметил он.

Бондарев также заявил, что Путин рассматривает переговоры лишь как средство "получить все, что он хочет", добавив, что его "удивляет", почему западные лидеры до сих пор не понимают тактику Кремля.

"Это означает, что Путин, скорее всего, будет рад любой встрече с Трампом, поскольку она продвигает Россию как глобальную силу и хорошо играет на внутреннем рынке, но он мало что предложит взамен", – такой итог подводит издание ожиданиям от предстоящей встречи Трампа и Путина.

Напомним, план Трампа по завершению войны в Украине может стать большим сюрпризом. Но нет никаких гарантий, что Путин согласится на условия Трампа. Более того, все, что сегодня о них известно – это только предположения.

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