Мирного плана Трампа не существует – Портников

Позиция Трампа по поводу вступления Украины в НАТО противоречит даже не политической, а детской логике.

Ожидания презентации мирного плана Трампа на Мюнхенской конференции безопасности его спецпредставителем Китом Келлогом оказались напрасными. Пока неизвестно, когда мир узнает, как президент США хочет закончить войну в Украине.

Об этом пишет журналист Виталий Портников в авторской статье для "Еспресо".

"Если Келлог представил бы мирный план на Мюнхенской конференции, это выглядело бы откровенным неуважением к Украине. Ведь специальный представитель президента США собирается посетить Киев уже после того, как будет выступать на конференции в Мюнхене. Вместе с этим сейчас остается совершенно неопределенным, когда Трамп может обнародовать тот план, который он предложит Москве и Киеву", – пишет журналист.

В то же время Келлог сообщил, что перед ним сейчас стоит задача провести консультации с европейскими лидерами и предоставить Трампу рекомендации. То есть сейчас речь не идет даже о предварительном обсуждении конкретных пунктов мирного плана с представителями РФ.

Келлог также заявлял, что готов приехать в Москву по приглашению российской стороны. Но в публичном инфопространстве до сих пор не было информации, что его приглосили.

"Слова генерала Келлога свидетельствуют, что никакого разработанного мирного плана у президента США сейчас нет, и никто не может сказать, когда он появится. Также совершенно непонятно, будет ли такой план Трампа опираться на предыдущие консультации с президентами Украины, России и лидерами европейских стран. Или Трамп ограничится предварительными консультациями с руководством Украины, стран ЕС и Великобритании? Или все же он будет предлагать мирный план только после того, как встретится с президентом РФ Владимиром Путиным? Или все-таки Трамп будет пытаться привезти на такой саммит – хотя, опять-таки, никто не знает, когда он состоится, – какие-то пункты своего мирного плана, согласованные с союзниками?" – обращает внимание Портников на вопросы, которые пока не имеют ответов.

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По его мнению, президент США наверняка уже понял, что подготовка мирного плана потребует гораздо больше времени, чем ему казалось раньше. В то же время мировые СМИ все чаще пишут об испорченных отношениях между Трампом и Путиным из-за нежелания последнего "заканчивать войну против Украины в какие-то понятные сроки".

"Это, конечно, ставит американского президента в достаточно неудобное положение, если вспомнить о его предвыборных обещаниях закончить российско-украинскую войну за 24 или 48 часов", — отмечает Портников.

По его словам, Путин вообще не готов к уступкам Трампу по окончанию войны против Украины – ни в короткие, ни в гораздо более долгие сроки.

"Сейчас совершенно непонятно, какими могут быть предложения президента США, чтобы они заинтересовали и Украину, и Россию, и были какой-то основой для долгосрочного мира между двумя враждующими государствами", – подчеркивает журналист.

Впрочем, Портников считает, что мирный план Трампа точно не будет предусматривать возможность возвращения Украине ядерного оружия.

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"Все понимают, что этого не произойдет. Келлог предложил говорить о реалистических вещах", — отметил он, добавив, что разделяет позицию спецпредставителя Трампа.

По мнению Портникова, даже появление ядерного арсенала не защитит Украину от РФ, ведь его размер никогда не сможет сравниться с тем, что есть у России.

"Ядерные государства, как известно, тоже воюют, и здесь уже сказывается количество ядерного потенциала, который имеет та или иная страна. И РФ здесь может конкурировать на мировой политической карте исключительно с США, а вовсе не с другими государствами, также имеющими ядерное оружие", – подчеркнул он.

В такой ситуации, считает Портников, Украина должна спросить у США, какие меры могут гарантировать, что российско-украинская война не начнется снова?

"Как известно, логика, даже не политическая, а детская, свидетельствует, что единственным выходом, который позволил бы говорить о долгосрочном мире на постсоветском пространстве, является евроатлантическая интеграция Украины. Однако Дональд Трамп решительно выступает против такой евроатлантической интеграции, против того, что Украина как раз получает гарантии безопасности от ядерного блока. И Трамп говорит, что понимает обеспокоенность России по поводу евроатлантической интеграции Украины, что, повторяю, противоречит даже не политической, а детской логике", – подчеркнул журналист.

Напомним, план Трампа по завершению войны в Украине может стать большим сюрпризом. Но нет никаких гарантий, что Путин согласится с условиями Трампа. Более того, все, что сегодня о них известно – это лишь предположение.

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