Мирного плану Трампа не існує – Портніков

Очікування щодо презентації мирного плану Трампа на Мюнхенській безпековій конференції його спецпредставником Кітом Келлогом виявились марними. Наразі невідомо, коли світ дізнається, яким чином президент США хоче закінчити війну в Україні.

Про це пише журналіст Віталій Портников в авторській статті для "Еспресо".

"Якщо Келлог презентував би мирний план на Мюнхенській конференції, це виглядало б відвертою неповагою до України. Адже спеціальний представник президента США збирається відвідати Київ уже після того, як виступатиме на конференції в Мюнхені. Разом із цим зараз залишається абсолютно невизначеним, коли Трамп може оприлюднити той план, який він запропонує Москві та Києву", – пише журналіст.

Водночас Келлог повідомив, що перед ним зараз стоїть завдання провести консультації з європейськими лідерами та надати Трампу рекомендації. Тобто зараз не йдеться навіть про попереднє обговорення конкретних пунктів мирного плану з представниками РФ.

Келлог також заявляв, що готовий приїхати до Москви за запрошенням російської сторони. Але у публічному інфопросторі досі не було інформації, що його запрошували.

"Слова генерала Келлога свідчать про те, що ніякого розробленого мирного плану у президента США зараз немає і ніхто не може сказати, коли він з'явиться. Також абсолютно незрозуміло, чи буде такий план Трампа спиратися на попередні консультації з президентами України, Росії та лідерами європейських країн. Чи Трамп обмежиться попередніми консультаціями з керівництвом України, країн ЄС та Великої Британії? Чи все ж таки він буде пропонувати мирний план тільки після того, як зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним? Або ж все-таки Трамп буде намагатися привезти на такий саміт – хоча, знову таки, ніхто не знає, коли він відбудеться, – якісь пункти свого мирного плану, узгоджені з союзниками?" – звергає увагу Портников на питання, які поки що не мають відповідей.

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На його думку, президент США напевно вже зрозумів, що підготовка мирного плану потребуватиме набагато більше часу, ніж йому здавалось раніше. Водночас світові ЗМІ все частіше пишуть про зіпсовані стосунки між Трампом та Путіним через небажання останнього "закінчувати війну проти України в якісь зрозумілі терміни".

"Це, звичайно, ставить американського президента в досить незручне становище, якщо згадати про його передвиборчі обіцянки закінчити російсько-українську війну за 24 чи 48 годин", – зауважує Портников.

За його словами, Путін взагалі не готовий до поступок Трампу щодо закінчення війни проти України – ані в короткий, ані у набагато довший термін.

"Зараз абсолютно незрозуміло, якими можуть бути пропозиції президента США, щоб вони зацікавили й Україну, і Росію, і були якоюсь засадою для довгострокового миру між двома ворожими державами", – підкреслює журналіст.

Втім Портников вважає, що мирний план Трампа точно не передбачатиме можливість повернення Україні ядерної зброї.

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"Всі розуміють, що цього не відбудеться. Келлог запропонував говорити про реалістичні речі", – зауважив він, додавши, що поділяє позицію спецпредставника Трампа.

На думку Портникова, навіть поява ядерного арсеналу не захистить Україну від РФ, адже його розмір ніколи не зможе порівнятись з тим, що має Росія.

"Ядерні держави, як відомо, теж воюють, і тут уже взнаки дається кількість ядерного потенціалу, який має та чи інша країна. І РФ тут може конкурувати на світовій політичній мапі виключно зі США, а зовсім не з іншими державами, які також мають ядерну зброю", – підкреслив він.

В такій ситуації, вважає Портников, Україна мала б запитати у США, які заходи можуть гарантувати, що російсько-українська війна не розпочнеться знову?

"Як відомо, логіка, навіть не політична, а дитяча, засвідчує, що єдиним виходом, який дозволив би говорити про довгостроковий мир на пострадянську просторі, є євроатлантична інтеграція України. Однак Дональд Трамп рішуче виступає проти такої євроатлантичної інтеграції, проти того, що Україна якраз отримує гарантії безпеки від ядерного блоку. І Трамп говорить, що розуміє стурбованість Росії з приводу євроатлантичної інтеграції України, що, повторюю, суперечить навіть не політичній, а дитячій логіці", – наголосив журналіст.

Нагадаємо, план Трампа щодо завершення війни в Україні може стати великим сюрпризом. Але немає жодних гарантій, що Путін погодиться на умови Трампа. Ба більше, все, що сьогодні про них відомо – це лише припущення.

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