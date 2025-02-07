Трамп переконаний, що має прогрес у зупинці війни в Україні

Він продовжує заявляти, що працює, щоб зупинити війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп 6 лютого 2025 року взяв участь у щорічному Національному молитовному сніданку та згадав у своїх промовах про війну в Україні та на Близькому Сході.

Про це пише "Голос Америки".

Національний молитовний сніданок – це щорічна зустріч представників влади, громадських організацій, лідерів релігійних конфесій, бізнесу, з метою спільного обговорення важливих питань та молитви.

Цього року президент США виступив на двох "сніданках" — спершу у Конгресі, а потім у столичному готелі Гілтон в рамках саміту Міжнародної релігійної свободи.

Зокрема, Трамп заявив, що нібито з вини попередньої адміністрації почались війни в Україні та на Близькому Сході. Але він працює над тим, щоб зупинити війну в Україні та звільнити ізраїльських заручників в Газі.

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Трамп зазначив, що у переговорах щодо миру в Україні є певний прогрес.

"Усі ці мільйони дітей….ви знаєте, солдатів просто знищують дві країни. Ймовірно, 800 тисяч росіян, 600 - 700 тисяч українців, молоді люди просто лежать на полі бою, мертві. Там жахлива ситуація. Ми дуже наполегливо працюємо, і я думаю, прогресуємо, щоб зупинити це", — зауважив Трамп.

"Я говорив серйозно, якщо їх не буде вдома до того моменту, як я прийду на посаду, на Близькому Сході почнеться пекло", — сказав Трамп щодо заручників ХАМАСу.

"Як президент, я не заспокоюся, доки всі заручники, що залишилися, не будуть повернуті їхнім родинам", – резюмував він.

Нагадаємо, спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив про плани обговорювати закінчення війни в Україні під час Мюнхенській конференції з безпеки 2025 року.

До цього, посадовець неодноразово говорив те, що в команді глави США Дональда Трампа розробили "надійний план" для припинення бойових дій, а також початку переговорів України з РФ.

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