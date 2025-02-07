Адміністрація Трампа залишить лише 294 співробітники USAID – Reuters

Раніше у USAID працювало понад 10 тисяч осіб.

Адміністрація президента Дональда Трампа планує залишити в Агентстві США з міжнародного розвитку USAID менше ніж 300 співробітників із понад 10 000 співробітників агентства по всьому світу, повідомили Reuters 7 лютого 2025 року чотири джерела.

"Головне агентство гуманітарної допомоги Вашингтона було об’єктом програми реорганізації уряду, яку очолює бізнесмен Ілон Маск, близький соратник Трампа, після того, як президент-республіканець вступив на посаду 20 січня", - йдеться у повідомленні.

Чотири джерела, знайомі з планом, повідомили, що лише 294 співробітникам агентства дозволять зберегти свої робочі місця, у тому числі лише 12 в африканському бюро та вісім в азійському бюро.

"Це обурливо", — сказав Дж. Браян Етвуд, який очолював USAID понад шість років, додавши, що масове звільнення персоналу фактично знищить агентство, яке допомогло вберегти десятки мільйонів людей у ​​всьому світі від смерті.

"Чимало людей не виживуть", — сказала Етвуд, нині старший науковий співробітник Уотсонівського інституту Браунського університету.

Державний департамент США не відповів на запит ЗМІ про коментарі.

Нагадаємо, що Трамп змінює політику USAID: стало відомо, які проєкти залишаться. Зокрема, роботу продовжать лише ті проєкти, які сприяють національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Мовляв, не йдеться не про припинення іноземної допомоги, а про підтримку США.

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