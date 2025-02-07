"Барселона" рознесла "Валенсію" та вийшла до півфіналу Кубка Іспанії (відео)

"Барселона" розгромила "Валенсію" в матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Месталья" у місті Валенсія завершився з рахунком 0:5 .

Ще в першому таймі команда Гансі Фліка відправила чотири м'ячі у ворота господарів поля. Хет-трик оформив Ферран Торрес, ще один гол забив Фермін Лопес.

У другому таймі каталонський клуб відзначився ще одного разу – на 59-й хвилині остаточний рахунок у грі встановив 17-річний Ламін Ямаль.

Огляд матчу "Валенсія" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Барселона" стала останнім півфіналістом Кубка Іспанії. Раніше чвертьфінальну стадію турніру подолали мадридські "Атлетіко" та "Реал", а також "Реал Сосьєдад".

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