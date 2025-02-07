"Барселона" разнесла "Валенсию" и вышла в полуфинал Кубка Испании (видео)

Каталонцы отгрузили пять "сухих" мячей в ворота "летучих мышей".

"Барселона" разгромила "Валенсию" в матче 1/4 финала Кубка Испании сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Месталья" в городе Валенсия завершился со счетом 0:5 .

Еще в первом тайме команда Ханси Флика отправила четыре мяча в ворота хозяев поля. Хет-трик оформил Ферран Торрес, еще один гол забил Фермин Лопес.

Во втором тайме каталонский клуб отличился еще раз – на 59-й минуте окончательный счет в игре установил 17-летний Ламин Ямаль.

Обзор матча "Валенсия" – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Барселона" стала последним полуфиналистом Кубка Испании. Ранее четвертьфинальную стадию турнира преодолели мадридские "Атлетико" и "Реал", а также "Реал Сосьедад".

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