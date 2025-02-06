"Реал" с Луниным драматично вырвал путевку в полуфинал Кубка Испании (видео)

Гол на 90+3-й минуте принес "сливочным" непростую победу над "Леганесом".

Мадридский "Реал" одолел "Леганес" в матче 1/4 финала Кубка Испании сезона-2024/25. Поединок в городе Леганес завершился со счетом 2:3 .

На 18-й минуте счет открыл Лука Модрич, а спустя еще семь минут преимущество "Королевского клуба" удвоил Эндрик. На 39-й минуте хозяева сократили отставание – пенальти реализовал Хуан Крус.

На старте второго тайма "Леганесу" даже удалось сравнять счет – Крус на 59-й минуте оформил дубль.

Однако на 90+3-й минуте команда Карло Анчелотти смогла вырвать победу благодаря точному удару Гонсало Гарсии.

Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин провел на поле весь матч, пропустив два гола. Для него это был восьмой поединок за мадридцев в этом сезоне.

Обзор матча "Леганес" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, мадридский "Реал" стал вторым полуфиналистом Кубка Испании. Ранее четвертьфинальную стадию турнира также преодолел "Атлетико", разгромивший "Хетафе" (5:0).

Еще два участника 1/2 финала определятся 6 февраля в матчах "Реал Сосьедад" – "Осасуна" и "Валенсия" – "Барселона".

Читайте также:

"Рома" с голом Довбика проиграла "Милану" и вылетела из Кубка Италии (видео)

Легенда "Шахтера" Тарас Степаненко дебютировал за новый клуб в Кубке Турции: как закончился матч

Дубль Роналду помог "Аль-Насру" разгромить соперника в азиатской Лиге чемпионов (видео)