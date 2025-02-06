"Реал" з Луніним драматично вирвав путівку до півфіналу Кубка Іспанії (відео)

Гол на 90+3-й хвилині приніс "вершковим" непросту перемогу над "Леганесом".

Мадридський "Реал" здолав "Леганес" у матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії сезону-2024/25. Поєдинок у місті Леганес завершився з рахунком 2:3 .

На 18-й хвилині рахунок відкрив Лука Модрич, а ще через сім хвилин перевагу "Королівського клубу" подвоїв Ендрік. На 39-й хвилині господарі скоротили відставання – пенальті реалізував Хуан Крус.

На старті другого тайму "Леганесу" навіть вдалося зрівняти рахунок – Крус на 59-й хвилині оформив дубль.

Проте на 90+3-й хвилині команда Карло Анчелотті все ж змогла вирвати перемогу завдяки точному удару Гонсало Гарсії.

Український воротар "вершкових" Андрій Лунін провів на полі весь матч, пропустивши два голи. Для нього це був восьмий поєдинок за мадридців цього сезону.

Огляд матчу "Леганес" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Таким чином, мадридський "Реал" став другим півфіналістом Кубка Іспанії. Раніше чвертьфінальну стадію турніру також подолав "Атлетіко", який розгромив "Хетафе" (5:0).

Ще два учасники 1/2 фіналу визначаться 6 лютого в матчах "Реал Сосьєдад" – "Осасуна" та "Валенсія" – "Барселона".

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