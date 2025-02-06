Переговоры с Путиным: глава МИД Польши озвучил желаемый результат

Готовность президента РФ Владимира Путина к мирным переговорам имеет второстепенное значение, а главное то, чтобы в результате этого процесса он убрался прочь с территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе во время встречи с журналистами, передает Укринформ.

“Я хочу не того, чтобы он [Путин] участвовал в переговорах, я хочу, чтобы он забрался из Украины. Он может сделать это через пять минут. Если он этого не сделает, то предстанет перед международным судом", – сказал он.

При этом глава польской дипломатии выразил мнение, что природа путинского контроля над Россией может побуждать хозяина Кремля предпочесть плохую войну хорошему миру.

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“Только через продолжение войны он будет чувствовать себя значимым. Такова природа всех диктаторских режимов, развязывающих войны”, — подчеркнул он.

В контексте будущих контактов президента США Дональда Трампа с Путиным Радослав Сикорский выразил скептическое отношение к проведению "преждевременного саммита" с Россией. По его словам, существует два возможных подхода для переговоров с тяжелым партнером.

"Первый – когда вы "пробуете воду" на более низком уровне, – официальных лиц или заместителей министров, чтобы увидеть, есть ли пространство для согласования, и можно ли найти решение для "красных линий" обеих сторон, – тогда руководители только принимают такое соглашение. Другой подход – это личная дипломатия, когда вы обсуждаете соглашение на встрече главных действующих лиц. Оба пути легитимны, но мы должны оценивать только их результаты”, — отметил глава польского МИД.

При этом он подчеркнул, что участие Украины во всем, что касается Украины, должно оставаться главным принципом любого процесса мирного урегулирования.

Напомним, что депутат Государственной думы России, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в четверг, 6 февраля, сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в феврале-марте.

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