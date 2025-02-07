Маркарова подискутувала з спецпредставником Трампа по Україні

Пані посол України у США Оксана Маркарова зустрілася зі спецпредставником президента США по Україні та Росії Кітом Келлогом.

Про це вона повідомила у дописі у соціальних мережах.

"Не перша наша зустріч з генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив президент Трамп 3 лютого. Провели ґрунтовну дискусію зі спецпредставником та його командою і моїми колегами - очільником ВАТ генералом Кременецьким та заступником Денисом Сєніком", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 1 лютого 2025 року Кіт Келлог заявив, що в Україні потрібно провести парламентські та президентські вибори, якщо вдасться укласти угоду про припинення вогню. Мовляв, США хочуть провести вибори, якщо це вдасться до кінця року.

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