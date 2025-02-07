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Маркарова подискутировала со спецпредставителем Трампа по Украине

Маркарова подискутировала со спецпредставителем Трампа по Украине

Посол Маркарова не впервые видится с Келлогом, но впервые – в новом статусе / Фото: facebook.com/oksana.markarova

Состоялась встреча украинской команды дипломатов и американской стороны.

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова встретилась со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом.

Об этом она сообщила в сообщении в социальных сетях.

"Не первая наша встреча с генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил президент Трамп 3 февраля. Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой и моими коллегами — главой ОАО генералом Кременецким и заместителем Денисом Сеником", — говорится.

Напомним, что 1 февраля 2025 года Кит Келлог заявил, что в Украине нужно провести парламентские и президентские выборы, если удастся заключить соглашение о прекращении огня. Мол, США хотят провести выборы, если это получится до конца года.

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