Маркарова подискутировала со спецпредставителем Трампа по Украине

Состоялась встреча украинской команды дипломатов и американской стороны.
Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова встретилась со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом.
Об этом она сообщила в сообщении в социальных сетях.
"Не первая наша встреча с генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил президент Трамп 3 февраля. Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой и моими коллегами — главой ОАО генералом Кременецким и заместителем Денисом Сеником", — говорится.
Напомним, что 1 февраля 2025 года Кит Келлог заявил, что в Украине нужно провести парламентские и президентские выборы, если удастся заключить соглашение о прекращении огня. Мол, США хотят провести выборы, если это получится до конца года.
Читайте также:
- Выборы в Украине: спецпредставитель Трампа объяснил, "должен ли Зеленский уйти"
- Отказ Украины от НАТО для завершения войны: спецпредставитель Трампа объяснил, от чего это зависит
- Трамп поручил своему спецпредставителю закончить войну: WSJ оценило возможности Келлога