Трамп призначив Келлога спецпредставником США по Україні: що це означає

Трамп додав, що Вашингтон "досяг значного прогресу у відносинах між Росією та Україною", однак деталей щодо цього не навів.

Президент США Дональд Трамп 3 лютого підписав указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.

Про це повідомляє кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова.

Трамп заяивив, що Вашингтон "досяг значного прогресу у відносинах між Росією та Україною", однак деталей щодо цього не навів.

Крім того, американський лідер підтвердив свою зацікавленість у придбанні рідкоземельних ресурсів з України в обмін на подальшу допомогу з боку США.

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо сподіваються домовитися про врегулювання війни.