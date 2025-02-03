"Богу молимося, голову ховаємо!”: як виживають жителі Херсона під постійними "прильотами"

Як жителі Херсона оговтуються від ударів по місту і, попри страх, кожного дня вирушають у своїх справах, щоб забезпечувати свої родини.

Пенсіонер і колишній фермер Дмитро через окупацію втратив усю землю та техніку на лівому березі Херсонщини. 5 січня 2025 року чоловік потрапив під удар ворожого дрона в Херсоні. Зараз він онкохворий, пережив інсульт і змушений торгувати на ринку для того, щоб заробляти.

Як виживають зараз жителі Херсона, розповіли журналісти в ексклюзиві для TSN.ua.

"Щойно сонечко визирне, чисте небо, обов'язково якийсь (дрон — ред.) прилітає", — розповідає житель Херсона про ситуацію в місті.

Пенсіонер і колишній фермер Дмитро / Фото: скрин відео

На запитання журналістки, чи не хоче він виїхати з міста до більш безпечного населеного пункту, каже, що не покине рідну домівку.

"Дівчино, ну куди їхати?.. З рідної хати? Ви мене вибачте, але кому я там потрібен?.. Тут хоч якось виживаємо", — ділиться Дмитро.

Сам він пенсіонер, фермер. Розповідає, що його земля залишилася на лівому березі Херсонщини.

"Все життя робив на землі. А зараз три трактори, сіялки тощо — все залишилося... 21-го я робив на полі, а 22-го соляркою трактори заправив, думав, завтра зранку прийдемо — будемо працювати, а зранку — війна в четвертій годині", — згадує Дмитро.

На запитання, чи страшно йому жити в умовах постійних "прильотів", ствердно киває головою.

"Зранку встаю — молюся, їду на базар — молюся, вертаюся — теж молюся... Не вірив у Бога, зате зараз повірив", — каже він.

Навіть після того, як потрапив під удар ворожого дрона, однаково їде на роботу кожного дня, адже попри страх, розуміє, що потрібно виживати.

"На пенсію у 2 300 грн не сильно "розжирієш"... Тож як фермером був, то навирощував, взимку торгував. Було добре. А зараз... Єдине, що п***ри зробили — дали нам зрозуміти, як до війни ми непогано жили", — каже Дмитро.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повне відео: “Богу молимося, голову ховаємо!” Будні жителів Херсона шокують! Постійні прильоти!"

Нагадаємо, Херсон оговтується від чергового авіаудару. Росіяни вдарили по середмістю. Вчергове постраждали й села. Десятки опинилися під ударом. За добу в області одна людина загинула і ще 13 поранено. Серед потерпілих — двоє дітей, вони їхали в автобусі, в який окупанти поцілили дроном.

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