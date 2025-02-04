Дерсекретар США Марко Рубіо тимчасово очолив USAID

Це сталося після того, як Ілон Маск висловив намір закрити агентство.

Президент США Дональд Трамп призначив держсекретаря Марко Рубіо виконуючим обов'язки директора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомило видання The Times.

Рубіо, коментуючи своє призначення, заявив, що фахівці USAID не надали відповідей на запити нової адміністрації щодо фінансування та пріоритетів організації.

"Такий рівень непокори унеможливлює проведення серйозної перевірки. Це припиниться, і це закінчиться", - заявив Рубіо.

Він зазначив, що є "багато функцій USAID, які збираються продовжувати", але це має відповідати американській зовнішній політиці.

"USAID має історію свого роду ігнорування цього та вирішування, що вони якимось чином є глобальною благодійною організацією, окремою від національних інтересів", - додав держсекретар США.

Співробітникам USAID заборонили доступ до головного офісу після його закриття. Рубіо звернувся до Конгресу, повідомивши, що передав повноваження управління агентством Пітеру Марокко, який вже підготував директиви щодо заморожування іноземної допомоги та проведе огляд і можливу реорганізацію.

Нагадаємо, сторінку USAID у соцмережі Х заблоковано. Вона налічувала майже один мільйон передплатників.

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