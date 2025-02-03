Держсекретар США висунув ультиматум щодо Панамського каналу

Рубіо дав зрозуміти, що нинішній статус-кво є неприйнятним для Вашингтона.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо відвідав Панаму, де на зустрічі з президентом цієї країни Хосе Раулем Муліно висунув ультиматум щодо Панамського каналу.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

На зустрічі також був присутнім панамський голова МЗС Хав'єр Мартінес-Ачей. Сторони обговорили низку регіональних та глобальних проблем. Під час розмови держсекретар США сказав, що Дональд Трамп ухвалив попереднє рішення про те, що нинішнє становище впливу і контролю Комуністичної партії Китаю над районом Панамського каналу становить загрозу як для самого каналу, так і є порушенням Договору про постійний нейтралітет і експлуатацію об'єкта.

Крім того, Рубіо дав зрозуміти, що нинішній статус-кво є неприйнятним для Вашингтона. Рубіо заявив, що якщо Панама не вживе негайних заходів, Вашингтон сам почне робити все необхідне для захисту своїх прав відповідно до Договору.

Також Рубіо подякував Муліно за його підтримку спільної програми репатріації, яка скоротила нелегальну міграцію через Дар'єнський коридор.

"Секретар Рубіо висловив свою подяку за продуктивну дискусію і наголосив на прихильності Сполучених Штатів до того, щоб зробити обидві країни безпечнішими, сильнішими і процвітаючими. Він зазначив, що ця зустріч знаменує собою важливий крок у пожвавленні стратегічних відносин між Сполученими Штатами і Панамою відповідно до бачення президента Трампа", - додали на сайті Держдепартаменту США.

Раніше повідомлялося, що Панама поскаржилася в ООН на погрози Трампа.

Ми раніше інформували, що Трамп знову пообіцяв забрати Панамський канал.

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