Дерсекретарь США Марк Рубио временно возглавил USAID

Это произошло после того, как Илон Маск выразил намерение закрыть агентство.

Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности директора Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщило издание The Times.

Рубио, комментируя свое назначение, заявил, что специалисты USAID не предоставили ответов на запросы новой администрации относительно финансирования и приоритетов организации.

"Такой уровень неповиновения делает невозможным проведение серьезной проверки. Это прекратится, и это закончится", — заявил Рубио.

Он отметил, что есть "много функции USAID, которые собираются продолжать", но это должно соответствовать американской внешней политике.

"USAID имеет историю своего рода игнорирования этого и решения, что они каким-то образом являются глобальной благотворительной организацией, отдельной от национальных интересов", — добавил госсекретарь США.

Сотрудникам USAID запретили доступ в главный офис после его закрытия. Рубио обратился к Конгрессу, сообщив, что передал полномочия управления агентством Питеру Марокко, который уже подготовил директивы по замораживанию иностранной помощи и проведет обзор и возможную реорганизацию.

Напомним, страница USAID в соцсети Х заблокирована. Она насчитывала почти один миллион подписчиков.

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