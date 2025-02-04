Лавров сравнил концепцию Трампа с гитлеровским лозунгом

Глава МИД России Сергей Лавров дерзко сравнил концепцию американского президента Дональда Трампа "Америка прежде всего" с лозунгом немецкого фюрера Адольфа Гитлера "Германия превыше всего".

Об этом говорится в статье Лаврова в журнале "Россия по глобальной политике".

По его словам, якобы такие действия Вашингтона тревожны. Лавров говорит, мол, ставка на "установление мира посредством силы" может окончательно похоронить дипломатию.

"Не говоря уже о том, что в таких высказываниях и идеологических построениях не просматривается и тени уважения международно-правовых обязательств Вашингтона по Уставу ООН", — высказался министр.

Более того, Лавров цинично заявил о необходимости соблюдения устава ООН. Лавров нагло высказался о том, что "с возвращением республиканцев во главе с Трампом к власти в США осмысление американской администрацией международных процессов "приобрело новое измерение".

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал условие, при котором никогда бы не началась война в Украине. По его словам, если бы он оставался в президентском кресле, Россия не начала бы свою агрессию.

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