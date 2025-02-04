Могут ли ТЦК устраивать "облавы" возле рекрутинговых центров: военный ответил

В рекрутинговых центрах граждане могут сами выбрать наиболее подходящую специальность.

Украинцы могут добровольно вступать в ряды Вооруженных Сил Украины через рекрутинговые центры без давления.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.



По его словам, есть прямое указание министра обороны Украины Рустема Умерова не ставить у рекрутинговых центров патрули Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и не устраивать засады.

“Люди должны иметь возможность спокойно войти и выйти. Это прямое указание нашим ТЦК”, — отметил Цехоцкий.

Офицер также сообщил, что, по оценкам источников, в тылу врага, в частности, на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей, россияне сосредоточили много резервов. Однако их осталось очень мало.

Это свидетельствует о том, что враг максимально бросал и продолжает бросать свой резерв в бой, поэтому он сокращается. И это очень хороший показатель”, – подчеркнул Цехоцкий.

На Покровском направлении заметно снизились темпы наступления противника, несущего большие потери. В таковой ситуации принципиально не расслабляться, а продолжать создавать резервы.

Это можно сделать через рекрутинговые центры, выбрав специальность, которая подходит именно вам. Не нужно ждать, пока ракета прилетит в дом или разрушит ваш бизнес», – добавил офицер.

Напомним, военнослужащий ТЦК, согласно уставу, имеет право на применение оружия, если во время исполнения служебных обязанностей его жизни что-то угрожает.

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