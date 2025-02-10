США достигают прогресса в отношениях с РФ, но Трамп отказывается обсуждать переговоры с Путиным

Трамп пообещал покончить с войной, но пока не объявил публично, как он это сделает.

Президент США Дональд Трамп заявил 9 февраля 2025 года, что считает, что Соединенные Штаты Америки достигли прогресса в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной, но отказался предоставить подробности каких-либо переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Reuters.

Беседуя с журналистами на борту Air Force One, Трамп отметил, что два лидера "были в контакте" и это станет первым официально признанным разговором между Путиным и президентом США с начала 2022 года.

Отвечая на вопрос, имел ли он разговор с Путиным после того, как стал президентом 20 января, или раньше, Трамп сказал: "У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну. Если мы разговариваем, я не хочу рассказывать вам о разговорах. Я верю, что мы достигнем.

Президент отметил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией и Украиной. "Мы разговариваем с обеими сторонами", – сказал он.

Напомним, что Трамп пообещал покончить с войной, но пока не объявил публично, как он это сделает.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. По словам Трампа, планируется обсуждение окончания войны и соглашения по природным ресурсам Украины. Президент США подчеркнул, что Белый дом пытается "защитить" полезные ископаемые Украины.