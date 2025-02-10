Астрологический прогноз на 10 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела, но и бросать старые, уже начатые, небезопасно.

Символ дня: Колесо.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому приступать к лечению необходимо без промедления.

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому ограичивать питание нежелательно.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена растений со съедобными «вершками».

Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы.

Сны дня: сны нынешнего дня часто бывают вещими, главное – правильно расшифровать их смысл.

Табу дня: необходимо отказаться от поездок и путешествий.

Цитата дня: «Не суди о человек по его друзьям. У Иуды они были безупречны» (Поль Верлен).

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