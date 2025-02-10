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Астрологический прогноз на 10 февраля

Астрологический прогноз на 10 февраля

Колесо - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела, но и бросать старые, уже начатые, небезопасно. 

Символ дня: Колесо. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий. 

Счастливые камни дня: рубин, красный опал. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому приступать к лечению необходимо без промедления. 

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому ограичивать питание нежелательно. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена растений со съедобными «вершками». 

Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы. 

Сны дня: сны нынешнего дня часто бывают вещими, главное – правильно расшифровать их смысл. 

Табу дня: необходимо отказаться от поездок и путешествий. 

Цитата дня: «Не суди о человек по его друзьям. У Иуды они были безупречны» (Поль Верлен). 

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