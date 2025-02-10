Астрологический прогноз на 10 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела, но и бросать старые, уже начатые, небезопасно.
Символ дня: Колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому приступать к лечению необходимо без промедления.
Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому ограичивать питание нежелательно.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена растений со съедобными «вершками».
Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы.
Сны дня: сны нынешнего дня часто бывают вещими, главное – правильно расшифровать их смысл.
Табу дня: необходимо отказаться от поездок и путешествий.
Цитата дня: «Не суди о человек по его друзьям. У Иуды они были безупречны» (Поль Верлен).
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