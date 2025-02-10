Астрологічний прогноз на 10 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові справи, але й кидати старі, вже розпочаті, небезпечно.

Символ дня: колесо.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір: синій.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня,можуть тривати довго, тому ставати до лікування необхідно негайно.

Живлення дня: шлунок потребує навантаження, тому обмежувати харчування небажано.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду насіння рослин з їстівними вершками.

Магія та містика дня: сприятливий час для опрацювання карми.

Сни дня: сни нинішнього дня часто бувають віщими, головне – правильно розшифрувати їхній зміст.

Табу дня: необхідно відмовитися від поїздок та подорожей.

Цитата дня: «Не суди про людину за її друзями. У Юди вони були бездоганними» (Поль Верлен).

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