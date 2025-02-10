Зеленский прокомментировал общение Трампа с Путиным

Пока нет достоверной информации о контактах президентов США и России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация об общении президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным нуждается в подтверждении.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надией Кальвиньо, передает УНИАН.

“То, что они [Трамп и Путин] общаются – посмотрим, кто и как. И так ли это", — заметил Зеленский.

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При этом он отметил, что подготовка к его встрече с Трампом продолжается и об этом говорил сам президент США. Когда такая встреча состоится, по словам украинского президента, зависит от "возможностей обеих сторон".

Напомним, президент Зеленский также сообщил, что на этой неделе до начала Мюнхенской конференции по безопасности Украину посетят представители команды президента США Дональда Трампа.

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