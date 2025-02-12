Чому кішка кашляє: що це означає, що робити в такому разі

Для власників котів кашель у тварини часто викликає асоціації з застудою. Проте порівнювати це з людськими симптомами — не зовсім правильно, оскільки організм кішки працює по-іншому, і причин кашлю може бути кілька, іноді навіть неочевидних.

Зазвичай причина криється в кашльових рецепторах, що розташовані в трахеї, бронхах та гортані. Однак ці рецептори можуть також реагувати на подразнення з боку інших органів, що знаходяться поруч.

Іноді кашель може супроводжуватися блюванням, і власник може сплутати його з нудотою. Коли кішка починає кашляти, вона приймає особливу позу: згинає ноги та витягує шию. Зазвичай у неї не спостерігається сильного слиновиділення.

У кішок кашель поділяється на два типи: рефлекторний та симптоматичний. Симптоматичний виникає через наявність хвороби. Найпоширенішими причинами є потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи, вплив хімічних запахів або наявність паразитів. Проте паразити не завжди викликають хрипи, і їх присутність може свідчити лише про запущену стадію захворювання.

Кашель у котів потребує ретельного та своєчасного лікування. Лікування вдома можливо лише в двох випадках: якщо тварина вдихнула подразнюючі гази або проковтнула чужорідний предмет. У першому випадку все значно простіше: достатньо просто вивести кота на свіже повітря.

Тільки ветеринар може підтвердити діагноз, тому перед візитом до нього важливо уважно спостерігати за поведінкою кішки і точно описати її кашель. Найкраще записати це на відео. Якщо наразі немає можливості звернутися до ветеринара, зробіть три прості кроки: переведіть кота на вологий корм, забезпечте хорошу циркуляцію повітря в квартирі та уникайте стресових ситуацій.

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