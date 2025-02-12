Почему кошка кашляет: что это значит, что делать в таком случае

Для владельцев кошек кашель у животного часто вызывает ассоциации с простудой. Однако сравнивать это с человеческими симптомами не совсем правильно, поскольку организм кошки работает по-другому, и причин кашля может быть несколько, иногда даже неочевидных.

Обычно причина кроется в кашлевых рецепторах, расположенных в трахее, бронхах и гортани. Однако эти рецепторы могут также реагировать на раздражение со стороны других находящихся рядом органов.

Иногда кашель может сопровождаться рвотой, и владелец может спутать его с тошнотой. Когда кошка начинает кашлять, она принимает особую позу: сгибает ноги и вытягивает шею. Обычно у нее не наблюдается сильного слюноотделения.

У кошек кашель делится на два типа: рефлекторный и симптоматический. Симптоматический возникает из-за наличия болезни. Наиболее распространенными причинами является попадание посторонних предметов в дыхательные пути, влияние химических запахов или паразитов. Однако паразиты не всегда вызывают хрипы, и их присутствие может свидетельствовать только о запущенной стадии заболевания.

Кашель у кошек нуждается в тщательном и своевременном лечении. Лечение дома возможно только в двух случаях: если животное вдохнуло раздражающие газы или проглотило чужеродный предмет. В первом случае все гораздо проще: достаточно просто вывести кота на свежий воздух.

Только ветеринар может подтвердить диагноз, поэтому перед визитом ему важно внимательно наблюдать за поведением кошки и точно описать ее кашель. Лучше всего записать это на видео. Если нет возможности обратиться к ветеринару, сделайте три простых шага: переведите кота на влажный корм, обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха в квартире и избегайте стрессовых ситуаций.

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