Угода про корисні копалини: Зеленський зробив заяву

Вже 14-16 лютого або навіть раніше Україна та США можуть підписати угоду щодо корисних копалин. Її проєкт сьогодні у Київ привіз міністр фінансів США Скот Бессент.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський 12 лютого.

"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати — це наші головні партнери. Я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда чиновників зараз попрацювала ці найближчі два дні і мала можливість зафіксувати конкретні домовленості вже в Мюнхені", — зазначив президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), що відбудеться цього тижня. Основна увага заходу буде приділена війні Росії проти України та можливим шляхам її завершення.

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