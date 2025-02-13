Кулеба назвал три ошибки, которые Украина не должна допустить

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, каких "ошибок сейчас нужно избежать, чтобы не повторять ошибки прошлого".

Об этом бывший глава МИД Украины в Instagram.

Кулеба отметил, что Украина должна избежать трех ключевых ошибок:

Политики должны не воевать друг против друга.

"Эго и обиды политиков, желание уничтожить другого ради укрепления себя это зло против государства и народа. От внутренних распрей выигрывает только Москва", — отметил Кулеба.

Власть должна искать и приумножать ресурс внутренних сил.

"Потому что союзники, независимо от их имени, в конце концов неизбежно выберут свой интерес за счет нашего. Коридор наших возможностей сужается и власть должна откровенно говорить об этом с обществом. Мы все в одной лодке", — подчеркнул экс-министр.

Общество должно ценить свое государство.

"Общество должно ценить свое государство и осознавать, что даже если удастся прекратить огонь, это еще не будет конец войны. Россия свою цель знает и в конце концов вернется за всей Украиной. И если народ отвернется от своего государства, Москва уничтожит сначала государство, а потом народ", — добавил Кулеба.

Напомним, ранее экс-министр назвал три темы, которые готов обсуждать Путин.

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