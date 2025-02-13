Продолжится ли помощь Украине: Трамп дал четкий ответ

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что договорился с президентом России Владимиром Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. Несмотря на это, Трамп заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

Об этом пишет "Голос Америки".

"И, честно говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но президент Путин сейчас хочет мира", – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме в среду, 12 февраля.

Выступая перед журналистами после телефонных разговоров с Путиным и Зеленским, президент Трамп сказал, что дата встречи с Путиным еще не назначена, но встречи состоятся "и здесь, и там". А первые переговоры пройдут, вероятно, в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем".

"Первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии, посмотрим, удастся ли нам что-нибудь сделать. Но мы хотим закончить эту войну. Эта война – это катастрофа, действительно ужасная", – сказал Трамп.

Трамп сказал, что из телефонного разговора Путиным, который длился более часа утром по вашингтонскому времени, он узнал, что Путин "очень решительный".

Трамп сказал, что и Зеленский, и Путин хотят, чтобы война закончилась длительным миром и не возобновилась через некоторое время.

"Как сказал президент Путин, он хочет, чтобы это закончилось. Он не хочет закончить это, а потом вернуться к боям через полгода, – сказал Трамп. – И я думаю, что мы, вероятно, в какой-то момент достигнем прекращения огня в скором будущем".

Напомним, 12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что выступает против членства Украины в НАТО; считает маловероятным возвращение государства к границам 2014 года и отказался прямо отвечать, считает Киев равноценным участником переговорного процесса.