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Джей Ді Венс назвав більшу загрозу, ніж Росія та Китай

Джей Ді Венс назвав більшу загрозу, ніж Росія та Китай

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / Фото: Associated Press

Віцепрезидент США звернув увагу на відхід від демократичних цінностей у європейських країнах.

У п'ятницю, 14 лютого, під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його більше непокоїть не Росія чи Китай, а загроза всередині — відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США.

Про це стало відомо із трансляції "Голосу Америки".

"Адміністрацію Трампа дуже непокоїть стан європейської безпеки і сподіваюся, що ми можемо досягти раціональної домовленості між Україною та Росією, але сподіваємося, що європейська спільнота зможе наростити власний захист", - сказав він. 

При цьому він наголосив на потребі захищатися не лише від зовнішніх ворогів, як Росія чи Китай, але й захищати власні демократичні цінності.

У цьому контексті Венс згадав про скасування виборів президента в Румунії, зауваживши, що таке може відбутися також і на дострокових федеральних виборах у Німеччині.

"Це шокує американське вухо", - зізнався віцепрезидент США.

Джей Ді Венс висловив своє здивування тим, що європейські суди скасовують вибори, а деякі чиновники також про це говорять.

"Ми мусимо не просто говорити про демократичні цінності, ми мусимо жити за ними", - звернувся до європейців віцепрезидент США.   

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс не зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на Мюнхенській конференції з безпеки. Це називають серйозним дипломатичним закидом лідеру країни.

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