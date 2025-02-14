Венс не зустрінеться з Шольцом на Мюнхенській конференції: чому це вражає

Анонімний чиновник так описав підхід команди Венса: "Нам не потрібно його (Шольца) бачити, він недовго буде канцлером".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на Мюнхенській конференції з безпеки. Це серйозний дипломатичний закид лідеру країни, що приймає, у період загострення трансатлантичної напруженості через можливу мирну угоду щодо України.

Про це повідомляє Politico із посиланням на німецького чиновника.

Співрозмовник видання сказав, що Венс і Шольц не зустрінуться на глобальній зустрічі, яка розпочнеться 14 лютого у Мюнхені. Водночас він акцентував, що політики вже провели зустріч 10 лютого під час саміту зі штучного інтелекту в Парижі.

"Однак, враховуючи, наскільки суттєво змінилися геополітичні події від того часу – зокрема, коли президент США Дональд Трамп повністю відійшов від Європи, щоб обговорити мирний план щодо України та його умови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним – і враховуючи, що Шольц є лідером країни, що приймає, відсутність зустрічі з Венсом вражає", – зазначає видання.

Як заявила команда Венса, зустріч була запланована, але не відбудеться через конфлікт щодо розкладу з німецького боку.

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"Два лідери вели переговори щодо призначення додаткової зустрічі в Мюнхені, але ця зустріч, на жаль, не була підтверджена через конфлікт щодо розкладу" з боку Шольца, сказав речник Вільям Мартін.

"Віцепрезидент Венс вдячний за гостинність наших німецьких союзників і сподівається на багато продуктивних розмов у Мюнхені цими вихідними", – додав Мартін.

Він також звернув увагу на попередню зустріч Шольца та Венса, сказавши, що віцепрезидент був "вдячний" за зустріч із канцлером Німеччини на Паризькому саміті щодо ШІ.

Тим не менш, зазначається у статті, ця новина ризикує підірвати шанси Шольца на позачергових виборах у Німеччині, які відбудуться через 10 днів. Особливо на тлі того, що суперник німецького політика Фрідріх Мерц, який, як очікується, стане наступним канцлером ФРН, зустрінеться з Венсом у Мюнхені 14 лютого приблизно на 20 хв.

Колишній американський чиновник сказав виданню, що Венс ніколи не планував зустрічі з Шольцом у Мюнхені, оскільки його плани були завершені наприкінці січня та на початку лютого, навіть якщо це були зустрічі з не такими високими посадовцями, як-от міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Мерц.

"Нам не потрібно його бачити, він недовго буде канцлером", – так чиновник описав підхід команди Венса.

Своєю чергою німецький чиновник не з партії Шольца сказав: "Це неповага до Німеччини. Я терпіти не можу Шольца, але він все ще наш канцлер. Адміністрація Трампа не піклується про своїх союзників".

Водночас віцепрезидент США зустрінеться у Мюнхені з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, який виконує здебільшого церемоніальну роль і не є частиною уряду.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок і міністр канцлера Вольфганг Шмідт приєднаються до першої частини зустрічі, щоб переконатися, що уряд має право голосу.

"Це ганебна невдача, яка лише показує, що команда Трампа не сприймає Німеччину серйозно як сильного гравця в Європі", – сказав на умовах анонімності один східноєвропейський дипломат.

До слова, напередодні Шольц закликав парламент Німеччини запровадити режим надзвичайного стану у зв'язку з подіями останніх 24 годин та заявами США щодо України.