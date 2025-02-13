Пісторіус зробив заяву про "поступки" США щодо України

Міністр вважає, що швидка мирна угода не обов’язково вирішить усі занепокоєння щодо дедалі більш напористої політики Росії в регіоні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що було б краще, якби США не пішли на поступки щодо України до початку переговорів. Міністр також наполіг на участі Європи у переговорному процесі.

Свої заяви Пісторіус зробив у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країн Альянсу, повідомляє The Guardian.

За словами міністра оборони Німеччини, якщо президент Росії Володимир Путін серйозно налаштований на мирні переговори, в чому є сумніви, то він повинен показати це, призупинивши атаки на Україну.

Пісторіус наголосив, що Європа має брати участь у будь-яких переговорах щодо України. Особливо якщо президент США Дональд Трамп очікує, що європейські союзники відіграватимуть миротворчу роль у будь-якій майбутній угоді, як це пропонує очільник Пентагону Піт Гегсет.

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"Було б краще, якби США не пішли на поступки Росії ще до початку переговорів", – сказав німецький міністр, вказуючи на питання членства України в НАТО чи будь-які територіальні втрати.

Пісторіус вважає, що швидка мирна угода не обов’язково вирішить усі занепокоєння щодо дедалі більш напористої політики Росії в регіоні, оскільки, попереджає міністр, європейці не зможуть просто "сидіти склавши руки і розслаблятися".

У відповідь на запитання про те, хто повинен представляти Європу на переговорах щодо України, міністр висунув ідею участі Німеччини. Водночас Пісторіус зазначив, що це мають вирішувати інші, і наполіг на тому, аби європейський голос був за столом переговорів.

Своєю чергою і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Європа повинна взяти участь у потенційних мирних переговорах. Очільниця МЗС наголосила, що мир в Україні може бути лиш за умови гарантії збереження її суверенітету.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мирна угода щодо не повинна бути нав'язаною Україні. Держава повинна мати в майбутньому армію, яка буде більшою, ніж до початку цієї війни.