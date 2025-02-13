Шольц зробив важливу заяву про мирну угоду

Угода щодо припинення повномасштабної російської війни не повинна бути нав'язаною Україні. Київ повинен мати в майбутньому армію, яка буде більшою, ніж до початку бойових дій.

Про це заявив канцлер Німеччини Олафа Шольца, повідомляє The Guardian.

"Наступним завданням є забезпечення того, щоб не було продиктованого миру", - висловився очільник уряду ФРН.

За словами канцлера, єдність НАТО повинна бути "завжди гарантованою". Крім того, наголосив він, жодне рішення не може бути ухвалене без участі Сполучених Штатів Америки.

Канцлер заперечив можливість відправлення німецьких військових до України на цьому етапі. Мовляв, не зрозуміло, за яких умов Україна буде готова до укладення мирної угоди. Шольц наголосив на тому, що навіть після досягнення миру Україна повинна мати можливість розвиватися. Зокрема, створивши потужніші збройні сили, оснащені сучасним західним озброєнням.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не назвав Україну рівноправним учасником переговорів про мир, відповідаючи на запитання журналістів.

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