Чого насправді хоче Трамп: держсекретар США дав чітку відповідь щодо війни

Марко Рубіо наголосив, що "США будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України".
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп хоче не просто припинення вогню, а прагне повного завершення війни в Україні.
Про це Рубіо розповів в інтерв’ю на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона, передає Державний департамент США.
"Він хоче, щоб війна закінчилася. Він не шукає просто паузи. Він хоче, щоб вона закінчилася, і це буде важко, і це має відбуватися поетапно", – сказав держсек.
Марко Рубіо наголосив, що ці самі слова Трамп сказав очільнику РФ Путіну.
Щодо того, як це може відбутися, Рубіо припустив, що закінчення війни може розпочатися із припинення вогню.
"Про це ще не домовлялися, навіть не велися переговори, але я просто кажу про це – а потім відкриття таких речей, як коридори допомоги і забезпечення того, щоб обидві сторони не націлювалися на енергетичну інфраструктуру. Побачимо, як це спрацює", – сказав він.
Держсекретар вірить, що Трамп – "єдиний у світі, хто може об'єднати щось подібне, але це мають бути глобальні зусилля".
"Це не тільки ми, це – не тільки в Європі чи НАТО. Я маю на увазі, що країни по всьому світу повинні брати в цьому участь", – наголосив він.
Рубіо також підкреслив, що саме Європа має надати Україні довгострокові гарантії безпеки.
"Це мають бути європейці, які повинні бути готові зробити крок назустріч і зробити це, але є багато делікатних питань для обговорення: територіальні претензії, контроль над озброєннями і тому подібні речі, мовні і культурні питання, все це має бути опрацьовано", – сказав він.
Держсекретар США наголосив, що "США будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у середу, що він домовився з президентом Росії Володимиром Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Попри це Трамп запевнив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".
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