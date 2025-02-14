Чого насправді хоче Трамп: держсекретар США дав чітку відповідь щодо війни

Марко Рубіо наголосив, що "США будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України".

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп хоче не просто припинення вогню, а прагне повного завершення війни в Україні.

Про це Рубіо розповів в інтерв’ю на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона, передає Державний департамент США.

"Він хоче, щоб війна закінчилася. Він не шукає просто паузи. Він хоче, щоб вона закінчилася, і це буде важко, і це має відбуватися поетапно", – сказав держсек.

Марко Рубіо наголосив, що ці самі слова Трамп сказав очільнику РФ Путіну.

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Щодо того, як це може відбутися, Рубіо припустив, що закінчення війни може розпочатися із припинення вогню.

"Про це ще не домовлялися, навіть не велися переговори, але я просто кажу про це – а потім відкриття таких речей, як коридори допомоги і забезпечення того, щоб обидві сторони не націлювалися на енергетичну інфраструктуру. Побачимо, як це спрацює", – сказав він.

Держсекретар вірить, що Трамп – "єдиний у світі, хто може об'єднати щось подібне, але це мають бути глобальні зусилля".

"Це не тільки ми, це – не тільки в Європі чи НАТО. Я маю на увазі, що країни по всьому світу повинні брати в цьому участь", – наголосив він.

Рубіо також підкреслив, що саме Європа має надати Україні довгострокові гарантії безпеки.

"Це мають бути європейці, які повинні бути готові зробити крок назустріч і зробити це, але є багато делікатних питань для обговорення: територіальні претензії, контроль над озброєннями і тому подібні речі, мовні і культурні питання, все це має бути опрацьовано", – сказав він.

Держсекретар США наголосив, що "США будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у середу, що він домовився з президентом Росії Володимиром Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Попри це Трамп запевнив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

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