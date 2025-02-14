Зоопарк 12 місяців благає про допомогу: без людей тварини не виживуть

Тварини не виживуть без допомоги людей. Зоопарк “XII Місяців”, що в Демидові на Київщині, опинився в скрутному становищі. Головне джерело їхніх надходжень – від відвідувачів, яких зараз катастрофічно мало.

Тому українців просять допомогти будь-якою сумою. А мешканців Києва і області – запрошують відвідати зоопарк. Там запевняють – у них є на що подивитися навіть взимку.

Власник зоопарку Михайло Пінчук в коментарі сайту ТСН.ua розповів, що зараз їм складніше, ніж було у 2022 році – коли тільки вийшли з російської окупації.

За його словами, через війну та несезон кількість відвідувачів дуже зменшилася. Водночас щодня потрібно годувати, обігрівати та лікувати понад 200 великих тварин, зокрема екзотичних. Територія зоопарку займає 16 гектарів.

Фото: Парк XII Місяців

“Ми дуже залежимо від відвідувачів. У порівнянні з 2022 роком, цього року в два рази менше прийшло людей, а з довоєнними та докарантинними часами – в чотири, а то й в п’ять разів менше. Ми ще й сезонний парк – взимку мало людей було завжди. Зараз їх просто немає. Сьогодні, здається, не було жодної людини. Вчора було двоє. І так день за днем”, – розповідає Михайло.



Цього року зоопарку виповнюється 10 років. Михайло каже, що з такою кількістю відвідувачів існувати далі дуже важко – тому вони і просять про допомогу.

Фото: Парк XII Місяців

Фото: Парк XII Місяців

“Ми намагаємося тримати голову над водою. У жодному разі мова не йде про нових тварин. Ми просто намагаємося справитися з тим, що в нас є. Щоб вижили ті тварини, які є”, – розповідає Михайло.

Якщо ви не плануєте відвідувати зоопарк або живете далеко від Демидова – можна донатити онлайн і підтримувати тварин. Для цього в зоопарку створили благодійний фонд. Усі зібрані кошти йдуть виключно на годування, лікування та обігрів тварин.

За словами Михайла Пінчука, переказати кошти – це найбільш ефективна допомога. Адже зоопарк має постачальників, які тоннами продають їм свіжу їжу для екзотичних тварин, яку важко знайти на звичайному ринку.

Втім, якщо ви маєте запаси сіна, овочів, фруктів або іншого та хочете допомогти – попередньо уточніть в адміністрації, чи підійде воно тваринам за номером: +38 096 770 41 59.

Фото: Парк XII Місяців

Мешканців Києва та області зоопарк запрошує до себе в гості. Сюди варто приїхати, щоб зануритися в світ природи без натовпів.

Відвідувачів також запрошують провести День закоханих 14 лютого та вихідні у парку. На незвичному побаченні пропонують подивитися на парочки тварин, які дбають одне про одного – жираф чи орангутангів. А також зробити фото на романтичних локаціях серед природи.

Адреса зоопарку “XII Місяців”: Київська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. Вербова, 79.

Фото: Парк XII Місяців

Нагадаємо, зоопарк у США пропонує до Дня закоханих надіслати ексу відео слона, що какає. А для тих, хто перебуває у гармонійних стосунках, вигадали милий варіант.

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