На Херсонщині під кригу провалилися діти: рятувальники знайшли два тіла

У Великоолександрівській громаді Херсонської області на річці Інгулець четверо дітей з однієї родини провалилися під кригу. Рятувальники знайшли тіла двох дітей - 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки.

Про це повідомила ДСНС.

Двоє хлопчиків (13 та 9 років) і двоє дівчаток (14 та 12 років) гуляли по тонкому льоду, коли він не витримав ваги. Їх помітила 16-річна дівчина, що була неподалік, і кинулася на допомогу, але сама опинилася під водою. Місцевий мешканець, що прибіг на допомогу, врятував рятівницю та 12-річну дівчинку.

Вночі за допомогою морського дрона вдалося знайти тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки. Пошуки 13-річного хлопчика тривають.

Нагадаємо, на Херсонщині п'ятеро дітей провалилися під кригу.

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