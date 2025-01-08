Моторошна трагедія на Чернігівщині: дідусь з онуком провалилися під лід

Наразі триває слідство.
7 січня, на Чернігівщині, в одному з сіл Киселівської громади у річці втопилися чоловік та дитина.
Про це повідомили в поліції Чернігівської області.
"У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що загиблими є місцеві мешканці, 66-річний чоловік та його 7-річний онук", – йдеться в повідомленні.
За словами свідків, хлопчик раптово вибіг на лід і провалився у воду. Дідусь намагався врятувати онука. На жаль, обоє загинули.
Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".
В ДСНС України повідомили, що наразі тривають пошуки.
"На місці працюють 9 рятувальників, 2 одиниці спецтехніки та човен", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6 січня, близько 10:20 на спецлінію 102 звернулася 49-річна жителька обласного центру, що брат за місцем проживання на вулиці Волинської Дивізії вчиняє домашнє насильство відносно 78-річного батька.
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