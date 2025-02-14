Втрату окупованих територій України запишуть у спецугоді - США

Вашингтон вважає, що Україні навряд чи вдасться відвоювати кордони станом до 2014-го. Втрату окупованих територій зафіксують у спеціальній угоді.

Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо Росії та України Кіт Келлог, повідомляє "Фокус".

Американський політик висловив думку про те, що територіальних кордонів до того, як війська РФ увійшли до Криму, вже не буде. Саме тому, вважає Келлог, сторонам знадобиться угода про потенційну втрату території. Втім, фіксація втрат України в майбутній мирній угоді не означає міжнародного визнання територій російськими.

Зауважимо, що Келлог згадав, як США не визнавали приналежність країн Балтії до СРСР, тому питання територій можна розглядати в довгостроковій перспективі на переговорах. Воюючим сторонам, на думку Келлога, потрібен справжній стабільний мир. Угода має гарантувати довговічний і дуже стійкий режим безпеки, додав він.

Нагадаємо, заступник спецпредставника президента США Дональда Трампа в Україні Джон Коул заявив, що Вашингтон не відкидає потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів, що існували до 2014 року.

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