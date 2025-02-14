Бабуся відсвяткувала 104-річчя у в'язниці – фото

Мешканка Нью-Йорка відсвяткувала свій 104-й день народження, викресливши пункт зі свого списку бажань: відвідування місцевої в'язниці.

Як повідомили в офісі шерифа округу Лівінгстон, жінка на ім'я Лоретта повідомила персоналу будинку для літніх людей Avon, що хоче відсвяткувати свій 104-й день народження, відвідавши в'язницю округу Лівінгстон.

Офіс шерифа погодився на це прохання, і Лоретті провели екскурсію в'язницею.

"Перед екскурсією ми відсвяткували це за кавою і тортом", - йдеться в повідомленні офісу шерифа у Facebook. "І вона сказала шерифу, що секрет довгого життя полягає в тому, щоб "не лізти не в свої справи".

104-річна жінка відсвяткувала день народження у в'язниці / Фото: Livingston County Sheriff's Office

У дописі сказано, що Лоретта "чудово провела час під час екскурсії в'язницею".

"Ми дуже тішимось, що змогли здійснити її бажання на день народження", - написали співробітники в'язниці. "Дякуємо за сьогоднішній сміх".

Нагадаємо, чоловік взяв відпустку на роботі, щоб відсидіти у в'язниці. Поляк помилився на декілька місяців.

Читайте також: