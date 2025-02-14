В РНБО відреагували на російський удар по ЧАЕС

Радіаційний фон залишається в межах норми.
Вночі 14 лютого російський безпілотник влучив в об'єкт "Укриття" на території Чорнобильської АЕС.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Радіаційний фон залишається в межах норми. Коваленко зазначив, що росіяни свідомо запускають безпілотники над ЧАЕС, експериментуючи з висотою їхнього польоту та намагаючись пролетіти якомога нижче.
"Вони несуть ядерну загрозу для світу, який інвестував у безпеку на ЧАЕС. Москва винна в Чорнобильській катастрофі, та сама Москва зараз несе загрозу ЧАЕС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, удар росіян суттєво пошкодив укриття Чорнобильської АЕС.
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