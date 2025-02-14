До кого доречно звертатись "пан" і "пані", а до кого – ні: про це майже ніхто не знає

"Пан" – це шанобливе звернення до чоловіка не лише в Україні, а також у Чехії, Словаччині та Польщі. Вперше це слово згадується в літописах від ХІІІ століття.

Шанобливе звертання до людей – це ключовий показник правильної комунікації. Для українців слова "пан" та "пані" не є загальновживаними, однак вони прийнятні для ввічливого звернення до чоловіків та жінок. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "24 Канал", як правильно використовувати ці лексеми, коли треба до когось звернутися.

Як правильно використовувати звертання "пан" та "пані"

Ці ввічливі форми звертання можна сміливо використовувати в офіційно-діловому спілкуванні, у зверненнях до малознайомих чи незнайомих людей. А також тоді, коли варто показати свою повагу до співрозмовника. На сьогодні слова "пан" та "пані" поступово витісняють звертання на ім'я та по батькові.

Автор каналу ТікТок @show_rami наголошує, що в українській мові є чіткі правила вживання цих лексем.

Словами "пан" та "пані" звертаються до одружених чоловіка чи жінки. "Пан" та "пані" вживаються разом із прізвищем або ім'ям особи, до якої звертаються: "Пане Іваненко чи пане Руслане". Можна використовувати ці лексеми самостійно, якщо ви звертаєтеся до незнайомої людини: "Скажіть, будь ласка, пане, котра година?" Слово "пан" поєднується зі званням чи посадою – пане директоре чи пане професоре. Якщо звертаються до чоловічої публіки, то використовується форма слова "панове". На звертання до незаміжньої жінки чи дівчини слід використовувати форми – панянко, панно чи панночко. Якщо це молодий чоловік, то правильно звертатися панич.

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