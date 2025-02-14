На атаку по Чорнобильській АЕС відреагували в МАГАТЕ

У МАГАТЕ прокоментували удар російського дрона по укриттю Чорнобильської атомної електростанції у ніч проти 14 лютого.

Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії.

"У ніч з 13 на 14 лютого, близько 01:50, команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почула вибух із боку Нового безпечного конфайнменту, який захищає залишки реактора № 4 колишньої Чорнобильської АЕС, що спричинило пожежу. Їй повідомили, що БПЛА врізався в дах НБК", – вказано в повідомленні.

Зазначається, що співробітники пожежної безпеки і транспорт відреагували за лічені хвилини.

Наразі немає жодних ознак прориву внутрішньої захисної оболонки укриття. Рівень радіації всередині та зовні залишається нормальним та стабільним. Про загиблих не повідомляється. МАГАТЕ продовжує стежити за ситуацією.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що інцидент у Чорнобилі та нещодавнє посилення військової активності навколо Запорізької АЕС підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки.

"Немає місця для самозаспокоєння, і МАГАТЕ залишається у стані підвищеної готовності", – сказав він.

До слова, напередодні у ГУР Міноборони України повідомили, що російська атака на позиції українських військових зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.