На Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

Інформації про травмованих немає.

Вночі проти п'ятниці, 14 лютого, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу повітряна тривога наші сили ППО знищили три ворожих БпЛА типу "Shahed"", - повідомив чиновник.

З його слів, звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило.

Як повідомлялося, цієї ночі в Києві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА.

Читайте також: