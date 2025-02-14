З літаком держсекретаря США сталася надзвичайна подія: що відомо

Літак ВПС США, який перевозив держсекретаря Марко Рубіо та голову Комітету із закордонних справ Сенату сенатора Джима Ріша на Мюнхенську конференцію з безпеки, був змушений ввечері 13 лютого повернутися до Вашингтона через виявлення механічної проблеми.

Про це повідомляє CNN.

"Сьогодні ввечері на шляху з Вашингтона до Мюнхена у літака, на якому летів міністр Рубіо, виникла механічна проблема. Літак розвернувся і повертається на об'єднану базу Ендрюс", – розповіла речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

"Секретар має намір продовжити свою подорож до Німеччини та Близького Сходу окремим літаком", – додала вона.

За словами одного чиновника, проблема була пов’язана з лобовим склом кабіни C-32, переобладнаного Boeing 757. Вона виникла приблизно через 90 хв. після того, як літак злетів із об’єднаної бази Ендрюс поблизу Вашингтона.

Хоча Рубіо планує відновити свою подорож новим літаком, не було одразу зрозуміло, чи пропустить він через затримку заплановану ранкову зустріч 14 лютого з віцепрезидентом США Джей Д. Венсом і президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Венс, Рубіо та Зеленський зустрінуться на полях Мюнхенської конференції з безпеки, щоб обговорити намір президента США Дональда Трампа розпочати переговори між Україною та Росією.