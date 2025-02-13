У Мюнхені відбудеться зустріч представників Росії та США — Трамп

Офіційно про участь Росії в Мюнхенській безпековій конференції не оголошувалося.

У п’ятницю, 14 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції представники Російської Федерації та США проведуть зустріч з урегулювання війни в Україні.

Про це повідомив на брифінгу в Білому домі президент США Дональд Трамп.

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“Буде зустріч у Мюнхені завтра [14 лютого]. Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я не певен, хто яку країну представлятиме. Але [будуть] високопосадовці з Росії, України та США", – повідомив він.

Офіційно про участь Росії в Мюнхенській безпековій конференції не оголошувалося. Держава-агресорка не приймає участі у цьому саміті від 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та глава України Володимир Зеленський зустрінуться 14 лютого на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Очікується, що вони обговорять намір американського президента Дональда Трампа розпочати переговори між Україною та Росією.

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